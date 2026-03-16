Вице-губернатор Ленобласти рассказал школьникам о промышленности региона

В Гатчинской школе № 12 прошел разговор о важном с вице-губернатором Ленинградской области по экономическому развитию Егором Мищеряковым, сообщили 16 марта в пресс-службе региона. Чиновник рассказал о промышленных предприятиях Ленобласти и их влиянии на экономику региона.

Школьники узнали, что в области действует 3700 производств, на которых изготавливают грузовые вагоны, офисную бумагу, картон для стаканчиков и другие товары.

"Мы ежедневно соприкасаемся с результатами работы наших предприятий. Современные заводы уже не представляют собой что-то чадящее и громоздкое, сегодня это креативные пространства, где практикуют ответственный подход к управлению, экологии и социальной политике", - рассказал Мищеряков.

Кроме того, Мищеряков подчеркнул, что каждый из школьников может побывать на экскурсии по одному из предприятий Ленобласти в рамках проекта "Крутая локация". Это программа промышленного туризма, позволяющая объединить посещение завода или фабрики с прогулкой по экотропам или знакомством с музейными экспозициями.

Мищеряков в 2019 году стал заместителем директора Агентства экономического развития Ленинградской и курировал развитие инвестиционных проектов в городе. В 2020 году он возглавил комитет экономического развития и инвестиционной деятельности. В ноябре 2025 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил Мищерякова на должность вице-губернатора области по экономическому развитию.

