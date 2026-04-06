Долги россиян по кредитам и займам впервые превысили 45 трлн рублей

По состоянию на 1 января 2026 года сумма кредитов и займов россиян превысила 45 трлн рублей, сообщило 6 апреля РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. Никогда ранее этот показатель не был таким высоким. За последние четыре месяца кредиты и займы выросли на 2,2%, что составляет 988 млрд рублей.

Почти половина от 45 трлн рублей приходится на ипотечные кредиты. Их сумма равняется 21,7 трлн рублей. Более 13 трлн рублей, примерно 30%, россияне заняли на товары и услуги. Автокредиты составили 3 трлн рублей или 6,8% от общей суммы кредитов. Оставшиеся проценты пришлись на займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты.

Как отмечал ТАСС, в январе 2026 года средний размер лимитов по новым кредитным картам в России уменьшился на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Наиболее сильное снижение среднего размера лимита по кредиткам зафиксировали в Приморском крае, Саратовской и Иркутской областях. При этом Петербург и Ленобласть вошли в топ регионов с наибольшим средним размером лимитов по выданным картам.

На начало 2026 года средняя задолженность петербуржцев по кредитам превысила 590 тысяч рублей, выяснили эксперта РИА "Новости". Эта сумма составляет 47% от средней зарплаты горожанина. Показатель вырос на 17,4 тысячи рублей в пересчете на каждого петербуржца по сравнению с предыдущим годом.

