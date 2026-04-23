Беглов встретился с секретарем генсовета "Единой России" Якушевым в Смольном

Губернатор Александр Беглов 23 апреля провел в Смольном рабочую встречу с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым, сообщили в пресс-службе городского правительства. Они обсудили проведение форума "Единая Россия. Есть результат!" в Петербурге, а также поддержку партией социальных проектов.

"Хочу поблагодарить „Единую Россию" за содействие в продвижении инициатив нашего города на федеральном уровне и в Законодательном собрании. За последние два года депутаты-единороссы внесли поправки к бюджету Петербурга на общую сумму порядка 300 миллиардов рублей," - отметил губернатор.

Также Беглов подчеркнул, что за последний год количество членов "Единой России" среди петербуржцев выросло вдвое. По словам губернатора, это свидетельствует о доверии граждан к партии.

В свою очередь, Якушев заявил, что сейчас единороссы формируют новую "народную программу" — документ, сформированный на основании предложений россиян. При работе над программой будут учтены пожелания петербуржцев, сказал секретарь генерального совета партии.

Местом проведения форума "Единой России" в СЗФО выбрали Петербург. Он пройдет 28 апреля. На мероприятии ожидается выступление руководства партии и вице-премьера Татьяны Голиковой. Форум посвящен темам здорового образа жизни, доступности медицины в маленьких городах, а также поддержке участников специальной военной операции.

