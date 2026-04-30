Медведев: Контракт с Минобороны в 2026 году подписали 127 тысяч человек

С начала 2026 года контракт с Вооруженными силами заключили 127 тысяч человек, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в выступлении на марафоне "Знание. Первые". Еще 10 тысяч человек стали добровольцами.

"В этом году, уже на сегодняшнюю дату, <...> 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек, заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы, но в добровольных формированиях", — цитирует заявление Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза добавил к этому, что в 2025 году суммарно "в результате всех контрактов военных" российские Вооруженные силы пополнились приблизительно 450 тысячами человек.

Ранее Медведев уже озвучивал данные по комплектованию войск в 2025 году. В середине января он сообщил о 422,7 тысячи человек, подписавших контракт с Минобороны. Еще 32 тысячи человек стали добровольцами.

