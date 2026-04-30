В Общественной палате поддержали инициативу ЗакСа о создании реестра питомцев

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров одобрил инициативу о создании единого реестра домашних животных, рассказал он в беседе с РИА "Новости". Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу депутаты Законодательного собрания Петербурга. По словам Машарова, единый реестр поможет снизить число бездомных животных, а также даст возможность быстро найти потерявшегося питомца.

Член Общественной палаты отметил, что владельцев животных нововведение не обременит. Однако оно повысит уровень ответственности тех, кто решает завести питомца, считает Машаров.

"Ответственный владелец всегда заботится о своем питомце, поэтому адекватно воспримет данную инициативу. А для будущих нерадивых владельцев это будет поводом задуматься — заводить ли питомца, ведь с введением реестра у государства будет возможность отследить горе-владельца в случае выброса хвостатого друга на улицу," - подчеркнул представитель Общественной палаты в беседе с информагентством.

Заксобрание внесло в Госдуму законопроект о едином реестре домашних животных несколькими днями ранее. Авторы инициативы предлагают внести изменения в законы "Об ответственном обращении с животными" и "О ветеринарии". Предполагается, что владельцы начнут маркировать и регистрировать животных, включенных в определенный перечень. Формировать его будет правительство России. В пояснительной записке сообщается, что маркирование и учет четвероногих уменьшит число безнадзорных питомцев на улицах, а также позволит совершенствовать законодательство об ответственном отношении к животным в будущем.

