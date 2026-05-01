Компания Emirates возобновила рейсы между Петербургом и Дубаем

Авиакомпания Emirates с 1 мая возобновила воздушные рейсы между Петербургом и Дубаем, передает пресс-служба аэропорта Пулково. В феврале авиасообщение между двумя городами приостановили. Сейчас билеты в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов доступны для покупки на сайте компании. Полеты в Дубай на предстоящие дни также уже отображаются в расписании Пулково.

Регулярные рейсы из Петербурга в Дубай планируют выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На сайте перевозчика доступны билеты на 1 мая — они обойдутся пассажирам в более чем 72 тысячи рублей в одну сторону. В стоимость включен сбор за изменение или возврат билета. Самая низкая цена за перелет из Петербурга в Дубай составит примерно 44 тысячи рублей.

В конце февраля пресс-служба Пулково сообщала о задержании рейсов из Дубая в Петербург. По данным аэропорта, 2,7 тысячи граждан не могли вернуться из Арабских Эмиратов в Северную столицу. Ограничение авиасообщения возникло в результате закрытия воздушного пространства ОАЭ из-за военных действий на Ближнем Востоке. Тогда США и Израиль атаковали Иран, совершив серию авиаударов по стратегически важным объектам страны.

