Как петербургские коммунисты отметили Первомай

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В очередной раз Петербург встречает Праздник Весны и Труда без первомайских шествий по Невскому проспекту. Политические партии проводят собственные мероприятия. Так, в КПРФ возложили цветы к памятнику Ленину у Финляндского вокзала и провели маевку на проходной Северной верфи. Как КПРФ отметили Первомай – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Первый секретарь горкома КПРФ в Петербурге, депутат Роман Кононенко и его коллега Вячеслав Бороденчик выступают перед собравшимися

Ранее в этот день петербурсгкие коммунисты и представители профсоюзных объединений встретили возле проходной Северной верфи, где установлен памятник первой в России маевке - собранию рабочих в 1891 году.

Депутат Заксобрания Роман Кононеко и депутат Госдумы Сергей Пантелеев

Секретарь горкома Геннадий Денисов, депутат Госдумы Сергей Пантелеев, первый секретарь горкома Роман Кононенко, экс-депутат Заксобрания Ольга Ходунова и руководитель Петергофско-Стрельнинского отделения КПРФ Светлана Румянцева

