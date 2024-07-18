Суд арестовал бывшего заместителя Жириновского по делу о мошенничестве

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего депутата Государственной думы и заместителя Владимира Жириновского Сергея Абельцева, об этом 18 июля пишет РБК.

Абельцев, по данным издания, проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и отправил экс-депутата в СИЗО.

В 1991 году Сергей Абельцев стал помощником лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В партии он стал членом высшего совета и заместителем председателя.

С 1993 по 2007 год Сергей Абельцев являлся депутатом Государственной думы, после ухода из парламента в партии остался.

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