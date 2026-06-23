Резервистам в Ленобласти выплатят по 100 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА

Для военнослужащих, задействованных в мобильных огневых группах Ленинградской области, введут дополнительную меру поддержки в размере 250 тысяч рублей, заявил 23 июня глава региона Александр Дрозденко в соцсетях. Единовременную выплату бойцы станут получать при заключении контракта через областной военкомат для привлечения на службу в качестве резервистов. Также военнослужащим из мобильных огневых групп предоставляется премия в 100 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА и зарплата в размере 200 тысяч рублей в месяц.

Каждого бойца страхуют на 2 млн рублей. К публикации глава региона также прикрепил рекламный видеоролик, в котором военнослужащим гарантируют полное сохранение зарплаты по месту работы. Проходить службу резервистам предстоит, как утверждается, только на территории Ленобласти. Попасть в мобильные огневые группы смогут мужчины в возрасте до 62 лет в зависимости от воинского звания.

В середине апреля Дрозденко объявил о формировании мобильных огневых групп в Ленобласти для уничтожения беспилотников. Экипажи размещают на объектах критической инфраструктуры региона. Сами бойцы устраиваются в группы по гибридному контракту, заключая договор с предприятием, которое необходимо охранять, а также с министерством обороны в качестве резервиста.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру