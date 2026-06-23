Сокуров поговорил о Ленфильме и Михалкове на показе книги в "Подписных изданиях"

Вечером 22 июня в книжном магазине "Подписные издания" состоялась презентация сборника "Сокуров", приуроченная к 75-летию режиссера и сценариста Александра Сокурова, передает МР7. Книгу, выпущенную издательством "Сеанс", гостям встречи представили бывший главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус и кинокритик Василий Степанов. Сам Сокуров на презентацию пришел примерно спустя час, сославшись на прием у врача.

Сборник "Сокуров" является дополнением к другим изданиям "Сеанса" о режиссере — книгам "Сокуров" и "Сокуров. Части речи". В новый сборник вошли свежие материалы об учебных мастерских, фрагменты интервью Сокурова и статьи о творчестве сценариста. Издательство выпустило сборник в продажу накануне юбилея кинорежиссера, 13 июня.

На презентации Сокуров, преимущественно, говорил не о сборнике. Так, он упомянул свое письмо к главе Союза кинематографистов Никите Михалкову о недопуске ряда отечественных фильмов в российский прокат. Текст обращения Сокуров также опубликовал в соцсетях в свой день рождения, 14 июня. По его словам, ответа Михалкова на его обращение пока не поступало.

"Я обратился к Михалкову, потому что у меня нет никаких сомнений, что он может быть ответственен за все, что происходит в стране. Он решил это письмо проигнорировать, уйти от ответственности. Но избежать ответственности не получится", — заявил Сокуров.

Режиссер также прокомментировал ситуацию с неврученной ему наградой на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Он заявил, что изначально не надеялся на получение приза. Напомним, режиссер утверждал, что получил официальное письмо от Михалкова, возглавляющего ММКФ, о назначении ему награды "За вклад в мировой кинематограф". Однако после Сокурову сообщили об отмене церемонии вручения премии, не объяснив причины.

С гостями презентации Сокуров поговорил и о положении киностудии "Ленфильм". Как считает режиссер, площадка находится на "правильном пути". "Ленфильму" стоит развиваться в сфере фильмов о специальной военной операции, однако снимать эти картины должны талантливые режиссеры, заявил Сокуров.

Сокуров родился в 1951 году. Окончил Горьковский государственный университет и Всероссийский государственный институт кинематографии. Свои первые кинокартины режиссер снял на студии "Ленфильм". Среди его известных работ — "Русский ковчег", "Молох", "Александра", "Фауст" и "Солнце". В 2004 году Сокуров получил звание народного артиста России. В начале 2026 года его исключили из правительственного Совета по кинематографии.

Екатерина Гусева / Фото: МР7