Путин наградил Рябовола и Енилину медалями ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин 20 марта подписал указ о награждении главы комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимира Рябовола и главу комитета финансов Петербурга Светлану Енилину медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Документ размещен 20 марта на портале официального опубликования правовых актов.

Рябовола наградили с формулировкой "За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу". Пресс-служба комитета опубликовала поздравление сотрудников ведомства с награждением Рябовола в своих социальных сетях. Енилина получила награду "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ". Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" вручается гражданам за их трудовые успехи в различных сферах, таких как промышленность, экономика, строительство, печать, наука, образование, здравоохранение и культура.

Рябовол вступил в должность главы комитета 21 марта 2019 года. До этого он занимал пост советника губернатора Петербурга. В 2016-2017 годах являлся президентом Национальной Ассоциации Визуальных Коммуникаций (НАВК). Енилина же с апреля по июль 2020 года работала в Ленинградской области в должности зампредседателя комитета финансов. В июле 2020 года она ушла в комфин Петербурга. С декабря 2021 года временно исполняла обязанности председателя ведомства, а в июне 2022 года полноценно вступила в должность главы комитета финансов Петербурга.

Неделей ранее Путин наградил главу петербургского комитета по строительству Игоря Креславского орденом Дружбы. Награда вручается за трудовые успехи в различных областях экономики, строительства, промышленности и транспорта, а также за укрепление связей между народами, благотворительность, развитие науки и образования.

