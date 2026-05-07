Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты об экскурсиях по крышам

В прокуратуре Центрального района Петербурга потребовали признать незаконным распространение информации о проведении экскурсий по крышам, сообщили в пресс-службе ведомства 7 мая. Соответствующее административное исковое заявление направлено в суд.

"Прокурор Центрального района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Ход и результаты рассмотрения иска поставлены прокуратурой на контроль", - отметили в пресс-службе.

Надзорное ведомство проверило, как соблюдается законодательство при размещении информации на российских сайтах. Сотрудники прокуратуры установили, что на некоторых порталах в свободном доступе находятся сведения о проведении незаконных экскурсий на крышах Петербурга. Ознакомиться с информацией среди прочих могут несовершеннолетние.

Российское законодательство запрещает распространять информацию об услугах, за которые грозит уголовная или административная ответственность. За нелегальные прогулки по крышам могут возбудить дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), напомнили представители прокуратуры.

Борьба с организацией незаконных экскурсий идет в городе не первый год. В Петербурге возбуждали дела в отношении организаторов опасных прогулок по крышам. В конце февраля вице-губернатор Евгений Разумишкин предложил применять БПЛА для выявления незаконных экскурсий. Новая технология позволит эффективнее бороться с проблемой, сказал чиновник.

