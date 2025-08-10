СК возбудил дело из-за затонувшего буксира на Балтийском заводе

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 1 ст. 216 УК) после инцидента с частично затонувшим морским буксиром "Капитан Ушаков" на территории Балтийского завода.

Как сообщили в ведомстве 10 августа, буксир, принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу, накренился на правый борт. Это произошло вечером 8 августа при проведении судостроительных работ. Пострадавших нет, отметили в СК. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СК.

Как рассказали в пресс-службе Балтийского завода изданию "Коммерсантъ ", после крена судно легло на грунт правым боком. Ярославский судостроительный завод арендовал причал у петербургского завода для проведения работ. Их вели специалисты из Ярославля.

Константин Леньков / Фото СК