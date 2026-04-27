Глава МИД Ирана встретится с Путиным в Петербурге

В Петербург 27 апреля прибыл глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи, передает РБК со ссылкой на иранское информагентство IRNA. Политик собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи утром в понедельник прибыл в Санкт-Петербург для встречи и переговоров с президентом России Владимиром Путиным," - говорится в иранском информагентстве (перевод РБК).

Представители России и Исламской Республики обсудят продвижение совместных программ на региональном и международном уровнях. Кроме того, посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что во время встречи стороны обсудят урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. До приезда в Россию Сейед Аббас Арагчи посещал с визитом Пакистан и Оман.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и главы МИД Ирана пройдет 27 апреля.

По данным пресс-службы Государственной думы, 27 апреля президент также собирается выступить на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие пройдет в Таврическом дворце.

