Беглов и Бельский возложили цветы в 40-летие аварии на ЧАЭС

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский 26 апреля возложили цветы к памятнику "Жертвам радиационных аварий и катастроф" в парке имени Академика Сахарова, сообщили в пресс-службе Смольного. Вместе с ними на церемонии присутствовали чиновники, муниципалы и ветераны-чернобыльцы.

"Ленинградцы одними из первых пришли на помощь Чернобылю. Военные, врачи, инженеры, учёные, строители выполнили свой долг. Они не отступили и остановили беду, которая могла стать еще страшнее. Они шли туда, где было опасно находиться даже несколько минут. Они спасали не только Чернобыль — они защищали жизнь огромной страны. Мы чтим память погибших и отдаём дань уважения тем, кто и сегодня остаётся в строю", – приводят слова Беглова в пресс-службе городской администрации.

По данным Смольного, сейчас в Петербурге проживает более 3,5 тысячи человек, подвергнувшихся радиации из-за катастрофы в Чернобыле.

Накануне Беглов вместе с другими чиновниками открыл пятиметровый световой фонтан на аллее Чернобыльцев в Приморском районе.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Авария стала крупнейшей в мире.

Константин Леньков