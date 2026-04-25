Беглов запустил световой фонтан на аллее Чернобыльцев в Приморском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 апреля принял участие в открытии светового фонтана на аллее Чернобыльцев в Приморском районе, передает пресс-служба Смольного. Во время церемонии глава города обратился к петербуржцам и поблагодарил ликвидаторов последствий чернобыльской аварии за службу, героизм и проявленное мужество. Событие приурочили к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, которые ежегодно отмечают в России 26 апреля.

"Трагедия на Чернобыльской АЭС затронула тысячи людей. Мы всегда будем помнить тех, кто принял на себя первый удар — ликвидаторов, пожарных, военных, медиков, инженеров. Они спасали других, не думая о себе, боролись с невидимой смертью. В числе первых в зону аварии отправились ленинградцы. Аллея Чернобыльцев увековечивает их память", — цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Мемориальный фонтан оснащен 48 струями и подводными светодиодными светильниками. Высота стелы фонтана составляет 5 метров, а диаметр всего мемориального комплекса — 12 метров. Композицию завершает конструкция в виде атома. Рядом с мемориалом также благоустроили общественную зону отдыха. Фонтан дополняет ландшафтную композицию аллеи Чернобыльцев, протянувшейся вдоль Нижнего Буферного пруда. Во время своего выступления Беглов добавил, что идею светового фонтана предложил представитель организации "Союз Чернобыль" Владимир Рагозин.

На мероприятии также присутствовал глава городского Союза общественных организаций инвалидов "Союз Чернобыль" Василий Найда. Он поблагодарил правительство Петербурга за благоустройство аллеи Чернобыльцев и парка Академика Сахарова, в котором появилась Аллея ликвидаторов и установлен мемориал "Жертвам радиационных катастроф".

Аллею открыли в 1999 году по инициативе Союза чернобыльцев Приморского района Петербурга. В память о 55 жителях района, погибших при ликвидации аварии, на аллее высадили столько же лип. 25 лет назад здесь установили памятный знак "Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы" в виде четырех стел, символизирующие разрушенные блоки реактора, "стянутые" металлическим поясом.

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в городе Припять. Тогда на четвертом энергоблоке произошел взрыв и выброс радиоактивных веществ. Это крупнейшая авария в истории атомной энергетики. Зона отчуждения вокруг станции составила 30 километров.

