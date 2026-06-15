Петербург вошел в тройку регионов с лучшим социально-экономическим положением

В рейтинге социально-экономического положения регионов за 2025 год Петербург занял второе место, сообщило 15 июня РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование. Северная столица уступила только Москве. В пятерку лидеров попали Татарстан, Московская и Свердловская области. Среди регионов СЗФО в десятку лидеров рейтинга также вошла Ленинградская область. Она заняла седьмое место.

Составители рейтинга оценивали социально-экономическое положение регионов в баллах. Петербург в 2025 году набрал 90,21 балл, Москва - 94,48 баллов, Татарстан - 86,37 баллов. В Ленобласти показатель составил 75,18 баллов.

Вологодская область заняла 32-е место в рейтинге, Калининградская область - 40-е, Мурманская область - 48-е, Республика Коми - 60-е, Новгородская область - 61-е, Архангельская область - 64-е. Среди регионов СЗФО рейтинг замкнули Псковская область, Карелия и Ненецкий автономный округ. Они заняли 71-е, 73-е и 76-е места соответственно.

В рейтинге за 2024 год Петербург также занимал второе место после Москвы. Ленобласть поднялась на одну строчку рейтинга. При этом в Петербурге количество баллов по сравнению с 2024 годом снизилось на 0,72 балла, в Ленобласти - на 1,07 балл.

На последних строчках рейтинга оказались Калмыкия, Ингушетия и Тыва. Наиболее резкое снижение социально-экономического положения по сравнению с 2024 годом зафиксировали в Кемеровской области и Коми.

В 2025 году количество регионов с положительной динамикой снизилось, заявили в информагентстве. При этом разница в показателях лидеров и аутсайдеров рейтинга немного уменьшилась.

Ранее информагентство подготовило рейтинг регионов страны по уровню благосостояния семей за 2025 год. Петербург занял 8-е место. Среди регионов СЗФО в десятку лидеров также вошел Ненецкий автономный округ.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру