Зрители премии "Шансон года" оказались не рады Милонову

В Москве 25 апреля прошла церемония награждения премии "Шансон года". Честь вручать награду ярчайшему представителю жанра Михаилу Шуфутинскому выпала депутату Государственной думы Виталию Милонову. Правда, во время речи парламентария не все присутствующие оказались рады видеть единоросса. Трансляция выступления доступна в интернете.

– Давайте вместе: Тихо, как в раю… Звёзды над местечком, высоки и ярки… – начал свою речь Милонов, цитируя слова песни "Еврейский портной".

В этот момент мужской голос из зала выкрикнул бранную реплику в адрес депутата и предложил ему покинуть сцену. Милонов развел руками и посмотрел на Шуфутинского. Тот лишь улыбнулся. Депутат просьбу зрителя выполнил и удалился со сцены.

– Будьте счастливы, любите друг друга и будьте любимы, – заключил Шуфутинский.

В этот вечер кроме Шуфутинского "золотой гриф" также получил певец Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом Шаман. Отметим, 30 апреля выступление лауреатов пройдет в петербургском БКЗ "Октябрьский". Судя по данным площадки, билеты почти распроданы. Осталось лишь несколько мест стоимостью от 6,5 до 11 тысяч рублей.

