Болельщикам в России запретили выступать против традиционных ценностей

На флагах и баннерах российских болельщиков не должно быть надписей и изображений, пропагандирующих отказ от традиционных ценностей, передает 26 апреля ТАСС со ссылкой на утвержденные правительством изменения в правилах поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Также по новым требованиям баннеры не должны содержать материалы, имеющие "потенциальную возможность оскорбления" физических лиц и вредящие деловой репутации юридических лиц.

"Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям: <…> отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809," - сообщается в документе о правилах поведения зрителей соревнований, с которым ознакомился ТАСС.

Кроме того, претерпел изменения запрет на унижение болельщиками достоинства человека или группы лиц. Теперь будут учитываться оскорбления не только по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, но и по принадлежности к какой-либо социальной группе. На флагах и баннеров болельщиков не должно быть пропаганды насилия, запрещенной символики, нецензурной лексики, а также надписей и изображений экстремистского, провокационного или рекламного содержания.

Президент Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в ноябре 2022 года. С тех пор в стране принимают меры по продвижению традиционных ценностей в различных сферах. В феврале сообщалось, что ученые из СПбГУ составляют "энциклопедию традиционных ценностей". Также в феврале глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России создадут перечень игрушек для детских садов, соответствующих традиционным ценностям.

