"Зеленые" объединились с "Зеленой альтернативой"

В воскресенье, 26 апреля прошел объединительный съезд партий "Зеленые" и "Зеленая альтернатива", сообщили в соцсетях "Зеленых". Новый экологический союз будет использовать название "Зеленые". В скором времени руководство региональных отделений и рядовые партийцы перейдут в партию "Зеленые".

"Мы объединяемся не ради формальности, а ради людей, ради их права на чистую, безопасную и достойную жизнь. Зеленая партия должна быть одна, и сейчас, объединяясь, мы становимся сильнее", – приводят слова председателя "Зеленой альтернативы" Руслана Хвостова.

На встрече исполнительный секретарь федерального совета "Зеленых" Константин Атаян призвал новых соратников развивать региональные отделения и привлекать их руководителей к участию в выборах. В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной думы и региональных парламентов.

В Петербурге руководителем городского отделения "Зеленых" является Кристина Черемных, а "Зеленую альтернативу" в Северной столице возглавляет, согласно выписке из данных Горизбиркома, Павел Гойхман.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об электоральных планах петербургских "Зеленых". От "Зеленых" на выборы в Заксобрание пойдут действующие депутаты парламента, избранные от партии "Справедливая Россия – За правду".

