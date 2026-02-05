В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Минобрнауки сократило на 47 тысяч количество платных мест в российских вузах в связи с принятием закона о государственном регулировании платного приема, сообщило ведомство. Сам закон вступил в силу с сентября 2025 года.

"В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13 %, от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем", — рассказали в министерстве.

Сокращения затронули в первую очередь частные вузы, отметили в ведомстве. Речь идет о таких направлениях, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о передаче правительству полномочий по регулированию объемов приема в вузы на платные места. Кабмин получил право утверждать списки направлений с предельным количеством мест для приема платников. Закон вступил в силу с 1 сентября.

В декабре глава Минобрнауки Валерий Фальков делился планами сократить в 2026-2027 учебном году около 45 тысяч платных мест в вузах по 40 направлениям.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру