Госдума запретила использовать ИИ в предвыборной агитации

Депутаты Государственной думы 21 апреля приняли в третьем чтении закон, запрещающий использовать в предвыборной агитации изображения или аудиозаписи голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Документ предполагает ограничение применения интернет-технологий, позволяющих создавать реалистичные образы людей, в том числе вымышленных или умерших. Закон направлен на снижение рисков манипуляции мнением избирателей и упрощении процедуры выборов.

"Использование в агитационном материале изображения (образа) и (или) воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий, не допускаются", - говорится в тексте документа.

При этом за кандидатом остается право использовать собственные изображения и записи голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта. Закон также предусматривает запрет на использование в агитационных материалах голоса или фотографии человека, аффилированного с иностранным агентом, без соответствующей маркировки.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в феврале 2026 года. Авторами выступили 13 депутатов, в том числе первый заместитель главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В августе 2025 года избирком Челябинской области посчитал незаконным агитационный материал регионального отделения КПРФ, который использовался на выборах депутатов в местное Законодательное собрание. Тогда КПРФ создала с помощью нейросети 1658 изображений в стилистике советского плаката. В феврале 2026 года Верховный суд признал использование данного агитационного материала незаконным.

