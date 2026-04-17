МО "Смольнинское" разослало депутатам инструкцию по регистрации на праймериз ЕР

Депутаты МО "Смольнинское" 17 апреля по электронной почте получили письма от муниципалитета с инструкцией по регистрации на сайте предварительного голосования "Единой России". Скриншот письма опубликовал депутат Павел Смоляк в своих социальных сетях. Авторы письма отмечают, что регистрация "избирателей" вот-вот начнется – в понедельник, 20 апреля. При этом пройти процедуру "необходимо" в течение недели, до 26 апреля.

"Для регистрации необходимо выполнить несколько шагов (подробная инструкция прилагается). Зарегистрироваться необходимо в период с 20.04.2026 по 26.04.2026 (очень важно уложиться в эти сроки). Само электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая (7 дней), участие ВОЗМОЖНО только после прохождения предварительной регистрации", – говорится в письме.

Регистрация в качестве избирателя на праймериз ЕР проходит, в том числе, через ресурсы Госуслуг. Предполагается, что проголосовать за приглянувшегося кандидата сможет каждый житель города в зависимости от места его регистрации. Кандидат, набравший больше всего голосов, будет представлять партию на сентябрьских выборах. В Петербурге пройдут выборы депутатов Заксобрания, Государственной думы и нескольких муниципальных образований.

Депутат Смоляк не уточнил в своей публикации, рассылала ли местная администрация МО "Смольнинское" инструкцию по голосованию на предварительном голосовании КПРФ "Народный кандидат".

