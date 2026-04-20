Беликов подался на праймериз "Единой России" в Госдуму по округу Марченко

Депутат Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов подал заявку для участия в предварительном голосовании "Единой России" на выборы в Государственную думу по 213-му округу, обратил внимание канал "Вечерний Питер" 20 апреля. Сейчас этот округ в нижней палате парламента представляет беспартийный депутат Евгений Марченко. Изначально Беликов заявился на партийные праймериз, чтобы переизбраться на новый срок в ЗакС по 7-му округу Петербурга.

По 213-му округу также выдвинулась депутат Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова. Марченко же заявил о своем решении переизбираться на новый срок в нижнюю палату парламента еще летом 2025 года.

Беликов прошел в ЗакС по партийным спискам в сентябре 2021 года. До этого он более 20 лет возглавлял МО "Финляндский округ". С 2005 года он также руководит Советом муниципальных образований города — совещательный орган, объединяющий все 111 муниципальных образований.

Прием документов на праймериз "Единой России" завершится 30 апреля. Ознакомиться с кандидатами по избирательным округам можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру