Глава МО №65 Белов пошел на праймериз по округу Горшечникова

На предварительные выборы "Единой России" собрался глава МО "№65" Александр Белов, рассказали 16 апреля в пресс-службе партии. Он планирует побороться за место в Законодательном собрании по одномандатному округу №13, от которого сейчас в городском парламенте заседает единоросс Андрей Горшечников.

— Надеюсь, что мой опыт за 20 лет вполне будет уместен на работе в Законодательном собрании, если так произойдет и я буду депутатом. За время работы в муниципалитете, это уже 22 года, занимался как раз вопросами улучшения комфортности проживания наших жителей и большим перечнем вопросов, которые волнуют жителей, — прокомментировал выдвижение Белов.

Муниципал также заявил, что ранее проекты "Единой России" на территории МО реализовались "с успехом", и выразил надежду, что жители заметили это.

Белов последовательно руководит МО №65 с 2004 года, когда впервые был избран в муниципальный совет от ЕР. В следующие созывы от также выдвигался от партии. В апреле 2025 года Заксобрание объявило ему благодарность за заслуги в развитии местного самоуправления и за многолетнюю добросовестную службу.

Округ, по которому выдвинулся Белов, сейчас представляет в ЗакСе депутат Горшечников. Он был впервые избран в городской парламент в 2011 году. Документы на праймериз в этот раз он не подавал.

Следить за тем, кто и по каким избирательным округам выдвинулся в Петербурге, можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру. Там доступна информация о кандидатах в Госдуму и ЗакС.

Андрей Казарлыга / Фото: "Единая Россия" (скриншот видео)