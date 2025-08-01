Депутат Марченко заявил о планах переизбираться в 2026 году

Беспартийный депутат Государственной думы от Петербурга Евгений Марченко в своих социальных сетях 1 августа поделился несколькими видеороликами, на которых высказался о публикациях в Telegram-каналах с критикой в его адрес. Он полагает, что это связано с его намерениями баллотироваться на новый срок в 2026 году. Парламентарий заявил, что якобы против его выдвижения выступает действующий депутат Заксобрания Валерий Гарнец, который до избрания возглавлял Выборгский район. Эта территория входит в избирательный округ Марченко.

- Дорогие друзья, эта информация идет по той причине, что меня очень боятся, что я выдвинусь на выборы в Государственную думу в 2026 году. Боятся прежде всего бывший глава районной администрации Гарнец. <...> Не переживайте, я на выборы пойду и в 2026 году их выиграю, - заявил Марченко.

Марченко также рассказал, что в разных источниках говорится об отказе политических партий выдвигать его кандидатуру на предстоящих выборах. С этим заявлением он не согласен и заявил, что еще ни с кем переговоров на эту тему не вел. По его словам, искать партию за год до выборов преждевременно - якобы реальные списки на выдвижение будут формироваться за три месяца до голосования.

Депутат Заксобрания Валерий Гарнец в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру не стал комментировать заявления Марченко о том, что он якобы может "бояться" его выдвижения.

Отметим, утром 1 августа муниципальный депутат из МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков, который входит в руководство регионального отделения ЛДПР, опубликовал пост с критикой Марченко. В нем в частности, упоминалось, что депутат Госдумы во время встречи с местными жителями назвал их депутатом ЗакСа Гарнеца, хотя от этой территории избрался Александр Ходосок. Марченко несколькими часами позднее опубликовал полное видео с той встречи и объяснил оговорку тем, что Гарнец, по его мнению, имеет влияние именно в этом районе.

Напомним, Евгений Марченко в конце 2021 года был исключен из фракции "Единая Россия" в Государственной думе из-за разногласий. Сейчас он не состоит ни в одной из парламентских партий. Ранее он был депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Константин Леньков / Фото Евгений Марченко