Валуев встретится с петербургской молодежью

Новым гостем цикла мероприятий молодежного парламента при Законодательном собрании станет депутат Государственной думы Николай Валуев, сообщили представители молодежи в своих социальных сетях. Встреча с участником петербургских праймериз "Единой России" состоится 24 апреля на образовательной площадке "Точка кипения".

"Это особенная встреча: у вас будет возможность пообщаться в формате диалога на равных, задать любые вопросы — от самых серьезных до тех, которые давно хотелось озвучить лично", — написали представители молодежного парламента.

Валуев родился в Петербурге и является почетным жителем Красносельского района. Боксерскую карьеру он начинал в Северной столице. Неоднократно становился чемпионом мира. В 2011 году его избрали депутатом Госдумы шестого созыва от кемеровского отделения "Единой России". В 2016 и 2021 году он последовательно баллотировался в нижнюю палату парламента.

В конце марта Валуев заявился на праймериз "Единой России" и подал документы для участия в выборах в Госдуму по федеральному округу Петербурга. О возможном выдвижении боксера также сообщали источники "Ведомостей" в середине марта. Валуев является единственным новым лицом среди думских единороссов, уже подавших документы для предварительного голосования в Северной столице. Сейчас в Госдуме он представляет Брянскую область.

