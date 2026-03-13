Ведомости: Валуев может пойти в Госдуму от Петербурга

Первый зампред комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев может выдвинуться на выборах в парламент IX созыва от Петербурга, сообщили "Ведомости" со ссылкой на собственные источники 13 марта. Вопрос окончательно не решен, однако вероятность такого сценария оценивается как высокая. Сейчас депутат представляет в Госдуме 77-й округ Брянской области от партии "Единая Россия".

"Это обсуждается. В городе еще не все округа закрыты, так что его фигура здесь, возможно, окажется полезна", - передают "Ведомости" слова одного из источников.

По информации издания, "Единая Россия" обсуждает возможность выдвижения Валуева от Северной столицы. При этом, по словам собеседников издания, наиболее вероятным вариантом считается включение Валуева в региональный партийный список, а не участие по одномандатному округу.

Валуев родился в 1973 году в Ленинграде, он окончил Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Занимался боксом, в 1999 году стал чемпионом России среди профессионалов. В 2005-2007 и 2009 годах становился чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. В 2011 году его избрали депутатом Госдумы шестого созыва от кемеровского отделения партии "Единая Россия". В 2016 и 2021 году Валуев последовательно избирался в нижнюю палату парламента.

Петербургское отделение партии "Единая Россия" начало активную подготовку к сентябрьским выборам. Накануне глава регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин подал заявку на участие в праймериз "Единой России". Он собирается баллотироваться в Госдуму по 216-му избирательному округу. Кроме того, документы для участия в праймериз "Единой России" подали депутаты Законодательного собрания Петербурга Юрий Гладунов и Александр Ходосок, а также командир Ленинградского Гвардейского полка Михаил Коган, который собирается выдвигаться в Госдуму от Северной столицы. О намерениях баллотироваться в Госдуму от петербургского отделения партии "Единая Россия" также заявлял депутат Виталий Милонов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру