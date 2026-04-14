Ъ: Вассерман не станет переизбираться в Госдуму

Депутат Государственной думы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман не станет переизбираться на новый срок в нижнюю палату парламента, поскольку не нашел спонсоров для кампании на выборах, сообщил 13 апреля "Коммерсантъ". По сведениям издания, по 205-му Преображенскому одномандатному округу Москвы, который сейчас в Госдуме представляет Вассерман, планирует баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По мнению Вассермана, чьи слова приводит "Коммерсантъ", Третьяк решил сменить регион для выдвижения после решения Вассермана не переизбираться в Госдуму на второй срок. До этого Третьяк трижды избирался в нижнюю палату парламента от Ульяновской области.

Депутат баллотировался в Госдуму в сентябре 2021 года в статусе самовыдвиженца. Тогда он победил на выборах, набрав 33,7% голосов избирателей. Вошел во фракцию "Справедливая Россия". До этого он выдвигал свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы в 2016 году от партии "Справедливая Россия", однако не прошел по итогам голосования.

Вассерман родился в Одессе в 1952 году. Он является ведущим, журналистом и участником интеллектуальных игр на телевидении. Наибольшую известность Вассерману принесла серия из 15 побед в телевикторине "Своя игра". В январе 2016 года по указу президента получил российское гражданство.

