Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман опубликовал во "ВКонтакте" видеообращение, в котором заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

Вассерман планирует выдвинуться по 205-му одномандатному округу Москвы (Измайлово, Преображенское).

"Моя партия - вы, мои избиратели. На нынение выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточно: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах - мы вместе много сделаем.

Среди предвыборных обещаний Вассерман упомянул строительство метро в Гольяново, что Преображенский рынок "оставят в покое", поликлиники Соколиной горы и Восточного останутся доступны в своих районах, стадионы "Крылья Советов" и "Локомотив" будут сохранены.

Вассерман уже баллотировался в Госдуму в 2016 году от "Справедливой России". В конце мая сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин заявлял, что Вассерман стал членом партии, и ему вручат партийный билет. Тогда же в партию приняли голливудского актера Стивена Сигала.

Выборы в Госдуму восьмого созыва и Заксобрание Петербурга седьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года.