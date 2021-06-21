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18:23

Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца

фото ЗакС политика Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман опубликовал во "ВКонтакте" видеообращение, в котором заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

Вассерман планирует выдвинуться по 205-му одномандатному округу Москвы (Измайлово, Преображенское). 

"Моя партия - вы, мои избиратели. На нынение выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточно: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах - мы вместе много сделаем. 

Среди предвыборных обещаний Вассерман упомянул строительство метро в Гольяново, что Преображенский рынок "оставят в покое", поликлиники Соколиной горы и Восточного останутся доступны в своих районах, стадионы "Крылья Советов" и "Локомотив" будут сохранены.

Вассерман уже баллотировался в Госдуму в 2016 году от "Справедливой России". В конце мая сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин заявлял, что Вассерман стал членом партии, и ему вручат партийный билет. Тогда же в партию приняли голливудского актера Стивена Сигала.

Выборы в Госдуму восьмого созыва и Заксобрание Петербурга седьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года.

 

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