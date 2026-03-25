Законопроект ЗакСа об изыскательских работах на объектах наследия внести в ГД

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект, подготовленный Законодательными собраниями Петербурга, Архангельской области и Карелии. Федеральная инициатива дополняет перечень работ на объектах культурного наследия при их приспособлении под современное использование, она появилась в электронной базе ГД 25 марта.

Законопроект вносит изменения в текст закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Сейчас в перечне работ, проводимых при приспособлении ОКН под современное использование, перечислены научно-исследовательские, проектные и производственные работы. Авторы инициативы считают нужным внести в список также проведение изыскательских работ.

"Невключение изыскательских работ в перечень работ, проводимых при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию, может иметь ряд негативных последствий для представляющих историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Подписи под документом поставили спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский и его коллеги из Архангельской области и Карелии Екатерина Прокопьева и Элиссан Шандалович. Петербургский парламент принял инициативу в феврале.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру