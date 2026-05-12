Ротонда: Бармен из "Дубового зала" Мариинского дворца пропал без вести на СВО

Бывший бармен из "Дубового зала" Мариинского дворца, 35-летний Юрий Чутков числится пропавшим без вести в зоне специальной военной операции, передает 12 мая "Ротонда" со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Петербурга. В городском парламенте изданию сообщили, что мужчина пропал две недели назад. В конце января 2026 года он заключил контракт с Министерством обороны.

В какой части Чутков проходил военную службу — неизвестно. По информации "Ротонды", Чутков ушел в зону специальной военной операции из районного пункта призыва. Он не имел на руках документ с ходатайством военного командира с указанием конкретной воинской части и должности, на которую его собирались принять. Издание утверждает, что бывший бармен Мариинского дворца последний раз заходил в социальные сети 18 марта.

Уход на СВО петербуржец аргументировал желанием принести пользу стране. В феврале спикер ЗакСа Александр Бельский рассказал, что положительно относится к решению Чуткова уйти в зону СВО.

По сведениям издания, Чутков около 1,5 лет проработал барменом в подразделении столовой Заксобрания, где депутатам и посетителям парламента продавали напитки. Там он придумывал авторские коктейли, например, "Какао Павлова" в честь лидера фракции "Новые люди" Дмитрия Павлова. Многие напитки после его ухода на СВО, преимущественно, исчезли из меню столовой Мариинского дворца, утверждает издание. До работы в в ЗакСе Чутков трудился барменом в бизнес-зале аэропорта Пулково и Музее современного искусства "Эрарта".

