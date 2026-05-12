Будущий депутат ЗакСа Дмитрий Анисимов пропустит отчет Беглова в парламенте

Зампредседателя петербургского отделения партии "Яблоко" Дмитрий Анисимов, который должен получить мандат депутата Законодательного собрания, не сможет присутствовать на отчете губернатора Александра Беглова, запланированном на 13 мая. Как выяснил ЗАКС.Ру, петербургская избирательная комиссия, которая должна утвердить передачу мандата, не успела провести соответствующее заседание. Глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что заседание избиркома состоится в четверг, 14 мая.

– У нас плановое заседание в четверг. Чтобы вручить мандат нужно решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, поэтому планово у нас заседание будет в четверг. Если он придет на заседание комиссии в четверг – получит сразу, – сказал Мейксин.

Плановое заседание избиркома также может пройти и во вторник, однако в этот раз, уточнил Мейксин из-за праздников анонс встречи следовало размещать еще в пятницу, 8 мая. Отметим, федеральное руководство партии приняло решение о передаче мандата еще 30 апреля.

Дмитрий Анисимов станет самым молодым депутатом седьмого созыва. Он состоит в партии с 2017 года. Он получит мандат Александра Шишлова, который сложил полномочия по собственному желанию 29 апреля. Предполагается, что Анисимов будет представлять "Яблоко" на выборах в сентябре 2026 года. Сам Шишлов не сможет баллотироваться из-за штрафа по протоколу о демонстрации запрещенной символики.

