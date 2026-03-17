Милонов подался на праймериз "Единой России" по 218-му округу

Депутат Государственной думы Виталий Милонов подал документы на праймериз "Единой России" и собирается баллотироваться на новый срок от Петербурга по 218-му одномандатному округу, сообщили в партии 17 марта. Сейчас Милонов занимает пост заместителя председателя Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"Восьмой созыв был непростым для всех. Началась специальная военная операция. Я тоже не всё время провёл в Государственной думе. Год я был практически на территории Донецкой Народной Республики, участвовал в СВО. Многое вместе с коллегами по партии удалось сделать: изменили законодательство, поменяли многое в социальном пакете, думали о том, как помочь нашим ветеранам специальной военной операции, как укрепить нашу оборонную промышленность", - приводит слова Милонова пресс-служба партии "Единая Россия".

Милонов заседает в Госдуме с 2016 года. В 2021 году он повторно избирался в нижнюю палату парламента по 218-му округу Петербурга. До работы в Москве он избирался в Законодательное собрание Петербурга два созыва подряд: в 2007 и 2011 годах. В 2022 году Милонов подписал контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции, при этом продолжив участвовать в работе Госдумы.

На прошлой неделе "Ведомости" сообщали о намерении Милонова баллотироваться по 218-му одномандатному округу Петербурга от "Единой России". Заявку на праймериз уже направили депутат Госдумы Сергей Боярский, который собирается баллотироваться на новый срок от Петербурга, а также руководитель петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин.

Выборы пройдут в сентябре 2026 года. Избиратели выберут депутатов Госдумы, ЗакСа и МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

