Боярский подал документы на праймериз "Единой России"

Депутат Государственной думы Сергей Боярский собирается баллотироваться на новый срок от Петербурга. Он подал документы на праймериз "Единой России" 16 марта. Боярский намерен пройти по федеральному округу. Он заседает на Охотном ряду с 2016 года.

"Это ответственный шаг, и для меня он означает готовность взять на себя обязательства перед жителями Санкт-Петербурга. На сегодняшний день Единая Россия — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов на выборах не в кабинетах, а путём открытого, честного и конкурентного голосования избирателей", – цитирует слова Боярского пресс-служба "Единой России".

В Госдуме Боярский возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее о своих планах участвовать в выборах депутатов Госдумы рассказали единоросс Виталий Милонов, а также руководитель петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин.

Выборы пройдут 20 сентября. В Петербурге собираются избрать депутатов Госдумы, Заксобрания, а также совета МО "Автово" и двух других муниципалитетов, где появились вакантные места.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру