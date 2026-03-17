Боксер метит в ЗакС от "Единой России" по округу Амосова

Мастер спорта международного класса по боксу, участник Олимпийских игр Иван Верясов подал документы для участия в праймериз "Единой России" и планирует баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии 17 марта. Он собирается выдвинуть свою кандидатуру по 6-му округу. Сейчас Верясов руководит департаментом Федерации бокса России "Удар на силу, удар на скорость", а также возглавляет движение "Здоровое Отечество" в Петербурге, которое реализует социальные проекты для популяризации спорта среди молодежи.

"Мы активно проводим социальные мероприятия - зарядки, мастер-классы, забеги, привлекаем людей к здоровому образу жизни. Хочу продолжать и масштабировать эту работу. Уверен, что при поддержке партии смогу реализовать проекты, направленные на развитие здорового поколения", - передает слова Верясова пресс-служба партии.

Ранее Верясов не принимал активного участия в политической жизни Петербурга. Российский боксер дважды становился чемпионом России - в 2018 и 2019 годах, участвовал в Олимпийских играх 2020 года и неоднократно становился победителем и призером национальных и международных турниров.

Сейчас 6-й избирательный округ представляет депутат Заксобрания Михаил Амосов. Он также собирается баллотироваться на новый срок от этого округа.

Праймериз "Единой России" стартовал 11 марта. Прием заявок проводится до 30 апреля. Избиратели могут проголосовать за кандидатов через Госуслуги с 25 по 31 мая. Заявку на праймериз уже направил депутат Госдумы Виталий Милонов, планирующий баллотироваться от Петербурга по 218-му округу. Документы на участие в предварительном голосовании также подписал депутат нижней палаты парламента Сергей Боярский, он намерен идти на выборы от Петербурга по федеральному округу.

Выборы депутатов Госдумы, ЗакСа и МО "Автово" пройдут в сентябре 2026 года. Дополнительные выборы пройдут в МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка".

