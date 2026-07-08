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Новости 8 июля 2026, 18:24

"Ъ": Володин пожаловался на утечку информации о досрочных премиях депутатов

фото ЗакС политика "Ъ": Володин пожаловался на утечку информации о досрочных премиях депутатов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пожаловался на утечку информации о досрочных премиях депутатов Государственной думы, сообщил 8 июля "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Свое недовольство спикер федерального парламента якобы высказал на закрытой части пленарного заседания Госдумы.

Журналисты начали обращаться к Володину за комментариями, пишет издание. Также спикер федерального парламента будто бы подчеркнул, что зарплаты министров и депутатов несопоставимы, хотя специалисты обладают равным статусом. Досрочными премиями руководство Госдумы планировало компенсировать разницу в их заработках, утверждают журналисты.

Кроме того, в пересказе "Ъ", Володин заявил, что россияне отходят от образа депутата Госдумы из 1990-х годов. Свою точку зрения спикер федерального парламента подтвердил данными статистики, согласно которым рейтинг доверия к Госдуме превышает 40%.

Накануне "Ведомости" сообщили, что депутаты нижней палаты парламента получат ежегодные премии в начале сентября. Обычно премии выплачивают в конце года. Журналисты предположили, что изменения сроков связаны с экономией бюджета Госдумы. По данным издания, в 2026 году она составила около 2 млрд рублей. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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