Алиханов заявил, что ситуация с топливом не влияет на доступность товаров

Ограничения на продажу топлива в России не влияют на доступность и наличие товаров в магазинах, передает 8 июля "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Минпромторга Антона Алиханова. Также министр отметил, что ограничения на продажу топлива меняют модель заправки транспорта для доставки товаров.

"Мы мониторим цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не получаем," - сообщил Алиханов во время выставки "Иннопром-2026".

Ведомство контролирует обеспечение торговых сетей топливом вместе с представителями Минсельхоза и Минэнерго, добавил министр.

Несколько дней назад Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против шести АЗС в Подмосковье из-за повышения цен на топливо. Сотрудники ФАС обнаружили признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".

Ранее главы регионов СЗФО высказывались об ограничениях на продажу топлива. В конце июня губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что городские власти контролируют количество топлива на нефтебазах и АЗС. В свою очередь, глава Вологодской области Георгий Филимонов просил жителей региона "с пониманием" отнестись к нехватке бензина в регионе.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру