Неизвестные взломали каналы Собчак в соцсетях

Днем 8 июля неизвестные взломали каналы "Кровавая барыня" и "Собчак"из холдинга Ostorozhno Media, который принадлежит журналистке Ксении Собчак, сообщили в канале "Осторожно, новости". Представители медиаменеджера не уточнили, удалось ли восстановить доступ к аккаунтам и принять меры по защите ресурсов от новых взломов.

"Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга — каналы "Кровавая барыня" и "Собчак". Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения [...] Мы работаем над восстановлением доступа", — говорится в сообщении канала.

Сообщение о взломе появилось около 15 часов дня. По информации "Фонтанки", на указанных ресурсах неизвестные опубликовали скриншоты личных переписок и видео Собчак. После их удалили. Представители "Осторожно, новости" попросили аудиторию журналистки не переходить по ссылкам и не доверять сообщениям, которые могут появиться на взломанных площадках.

Редакция Ostorozhno Media объединяет все информационные ресурсы Собчак, в том числе аккаунты в соцсетях и мессенджерах. По состоянию на июль 2026 года канал "Кровавая барыня" насчитывает свыше 1,1 млн подписчиков, а канал "Собчак" — более 372 тысячи читателей.

Обновление. Сотрудники холдинга Ostorozhno Media восстановили доступ к каналам "Кровавая барыня" и "Собчак" после взлома.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру