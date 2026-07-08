СР обратилась в комздрав после новостей о возможном сокращении медиков

Петербургское отделение "Справедливой России" обратилось в комитет по здравоохранению после сообщений о возможных сокращениях в медучреждениях, рассказала 8 июля глава реготделения Надежда Тихонова в соцсетях. Неделей ранее СМИ писали, что до конца 2026 года штат работников петербургских больниц сократят на 15%.

"Если это и в самом деле так, то сокращение бюджетников - верный признак экономического нездоровья. Чтобы прояснить ситуацию, региональное отделение партии "Справедливая Россия" обратилось с запросом в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Обязательно проинформируем вас об ответе", - подчеркнула в соцсетях Тихонова.

Глава реготделения выразила надежду, что меры по увольнению работников медучреждений не примут. Она также отметила со ссылкой на данные комздрава, что в системе городского здравоохранения может наблюдаться дефицит кадров. Из-за нехватки сотрудников медикам официально разрешили работать на полторы-две ставки, заявила Тихонова.

Неделей ранее в СМИ появилась информация о возможных сокращениях в медучреждениях. Представители Смольного якобы заявили о предстоящих увольнениях руководителям больниц. Меры могли быть продиктованы экономической ситуацией.

Дарья Нехорошева / Фото: "Справедливая Россия"