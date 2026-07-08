ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 8 июля 2026, 16:20

СР обратилась в комздрав после новостей о возможном сокращении медиков

фото ЗакС политика СР обратилась в комздрав после новостей о возможном сокращении медиков

Петербургское отделение "Справедливой России" обратилось в комитет по здравоохранению после сообщений о возможных сокращениях в медучреждениях, рассказала 8 июля глава реготделения Надежда Тихонова в соцсетях. Неделей ранее СМИ писали, что до конца 2026 года штат работников петербургских больниц сократят на 15%. 

"Если это и в самом деле так, то сокращение бюджетников - верный признак экономического нездоровья. Чтобы прояснить ситуацию, региональное отделение партии "Справедливая Россия" обратилось с запросом в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Обязательно проинформируем вас об ответе", - подчеркнула в соцсетях Тихонова.

Глава реготделения выразила надежду, что меры по увольнению работников медучреждений не примут. Она также отметила со ссылкой на данные комздрава, что в системе городского здравоохранения может наблюдаться дефицит кадров. Из-за нехватки сотрудников медикам официально разрешили работать на полторы-две ставки, заявила Тихонова.

Неделей ранее в СМИ появилась информация о возможных сокращениях в медучреждениях. Представители Смольного якобы заявили о предстоящих увольнениях руководителям больниц. Меры могли быть продиктованы экономической ситуацией. 

Дарья Нехорошева / Фото: "Справедливая Россия"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама