Бельский с женой Викторией поделились секретами семейного счастья

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский вместе с женой Викторией 8 июля дал интервью о семейной жизни в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Пара рассказала об истории знакомства и семейных традициях. Также они дали советы молодым петербуржцам о том, как строить семейное счастье. Интервью супругов приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

По словам Виктории Бельской, молодежи нужно быстро принимать решение о создании семьи и не бояться трудностей с воспитанием детей. Отметим, что чета Бельских растит пятерых детей.

"Если человек полюбил кого-то, то надо сразу же прямо делать семью, рожать детей, подряд прямо, много-много. Если один - то второго, если два - то третьего, если три - то четвертого, потом пятого", - рассказала Виктория Бельская.

Бельский добавил, что мужчина, встретивший любимую женщину, должен во всем с ней соглашаться. Спикер Заксобрания также заявил, что супругам нужно быть готовыми вместе строить быт и преодолевать трудности.

"В любом случае есть куча разных сложностей и проблем, которые возникают в семье. Здесь самое главное - идти друг другу на уступки, понимать, что в любом случае надо обо всем договариваться," - посоветовал Бельский.

Также супруги поделились, что считают себя строгими, но любящими родителями. Главным семейным праздником Бельские назвали Новый год.

Супруги живут в браке более 30 лет. Ранее Бельский поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности и сказал, что восхищается своей женой, ее умением создавать уют в доме и заботиться о детях. В июне Виктория Бельская сопровождала мужа во время командировки в Индонезию.

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Бельский