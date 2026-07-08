Ленобласть передала ЛенВО два пикапа для отражения атак беспилотников

Власти Ленинградской области передали Ленинградскому военному округу два пикапа Sollers ST6 с оборудованием для работы мобильных огневых групп, отражающих атаки беспилотников, рассказал 8 июля глава региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, до 1 августа в Ленобласти планируют сформировать еще 65 таких групп.

"Продолжаем работу по защите региона от беспилотной угрозы. [...] Защита критически важной инфраструктуры и безопасность жителей — безусловный приоритет", — написал Дрозденко.

Глава региона добавил, что сейчас идет комплектование мобильных огневых групп личным составом, закупка необходимого оборудования и техники, в том числе машин для отражения атак БПЛА. В частности, новые белые пикапы власти Ленобласти приобрели за счет регионального бюджета. Машины оснащены радиолокационным оборудованием, оптическими системами и тепловизорами.

Дрозденко также ознакомился с разработкой одного из предприятий Ленобласти в сфере связи. По его словам, система должна обеспечить устойчивое взаимодействие органов власти и экстренных служб даже при отсутствии мобильной связи, интернета или воздействии средств подавления сигнала. Предполагается, что ее будут использовать для оповещения населения и координации работы региональных и федеральных служб.

Регион регулярно подвергается атакам БПЛА. В середине апреля 2026 года для отражения воздушных угроз власти сформировали мобильные огневые группы. Экипажи размещают на критически важных объектах инфраструктуры. Членов групп набирают на службу по гибридному контракту, в рамках которого они трудоустраиваются на предприятие, подлежащее охране, а также заключают договор с Минобороны в качестве резервистов. В июне 2026 года для экипажей ввели дополнительную меру поддержки — им собираются выплачивать премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Дрозденко