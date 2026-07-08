ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 8 июля 2026, 14:16

Ленобласть передала ЛенВО два пикапа для отражения атак беспилотников

фото ЗакС политика Ленобласть передала ЛенВО два пикапа для отражения атак беспилотников

Власти Ленинградской области передали Ленинградскому военному округу два пикапа Sollers ST6 с оборудованием для работы мобильных огневых групп, отражающих атаки беспилотников, рассказал 8 июля глава региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, до 1 августа в Ленобласти планируют сформировать еще 65 таких групп. 

"Продолжаем работу по защите региона от беспилотной угрозы. [...] Защита критически важной инфраструктуры и безопасность жителей — безусловный приоритет", — написал Дрозденко.

Глава региона добавил, что сейчас идет комплектование мобильных огневых групп личным составом, закупка необходимого оборудования и техники, в том числе машин для отражения атак БПЛА. В частности, новые белые пикапы власти Ленобласти приобрели за счет регионального бюджета. Машины оснащены радиолокационным оборудованием, оптическими системами и тепловизорами.

Дрозденко также ознакомился с разработкой одного из предприятий Ленобласти в сфере связи. По его словам, система должна обеспечить устойчивое взаимодействие органов власти и экстренных служб даже при отсутствии мобильной связи, интернета или воздействии средств подавления сигнала. Предполагается, что ее будут использовать для оповещения населения и координации работы региональных и федеральных служб.

Регион регулярно подвергается атакам БПЛА. В середине апреля 2026 года для отражения воздушных угроз власти сформировали мобильные огневые группы. Экипажи размещают на критически важных объектах инфраструктуры. Членов групп набирают на службу по гибридному контракту, в рамках которого они трудоустраиваются на предприятие, подлежащее охране, а также заключают договор с Минобороны в качестве резервистов. В июне 2026 года для экипажей ввели дополнительную меру поддержки — им собираются выплачивать премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Дрозденко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама