Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с премьер-министром Абхазии Делбой

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 июля подписал соглашение о сотрудничестве с премьер-министром Абхазии Владимиром Делбой, рассказали в пресс-службе Смольного. Документ касается взаимодействия Смольного и правительства республики. Церемония состоялась в рамках визита делегации Петербурга в Абхазию.

"Соглашение предусматривает ряд двусторонних мероприятий и совместных действий в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах", — рассказали в Смольном и напомнили, что в марте Петербург передал Абхазии 10 троллейбусов и другую технику.

Стороны обсудили вопросы совместного продвижения туристического потенциала Петербурга и Абхазии. Также Беглов пригласил представителей республики на курсы повышения квалификации в петербургский Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства.

Также в рамках визита Беглов передал Абхазии три троллейбуса, школьный автобус и автоподъемник для обслуживания контактной сети. В ближайшее время республике передадут еще один школьный автобус и карету скорой помощи.

О визите делегации Петербурга в Абхазию Смольный сообщил прошедшим утром. Днем Беглов встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный