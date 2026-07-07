МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет объявил 7 июля о временной отмене приостановки деятельности Олимпийского комитета России, информация об этом появилась на сайте организации. Также МОК рекомендовал снять действующие ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

"Для преодоления недоверия в мировом спортивном сообществе относительно возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям, [...] все российские спортсмены, возвращающиеся к международным соревнованиям, должны соблюдать соответствующие антидопинговые требования", — говорится в релизе МОК.

Как отмечается, решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета было принято после тщательного анализа, который подтвердил, что членами ОКР более не выступают спортивные организации из новых регионов страны. Российский комитет сообщил, что не планирует вести какую-либо деятельность на новых территориях, отмечается в релизе.

Деятельность ОКР приостановили в октябре 2023 года. Причиной этого послужило включение в состав комитета олимпийских советов четырех новых российских регионов.

Андрей Казарлыга