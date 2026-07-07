В Ленобласти хотят продавать топливо в канистрах до 10 литров

Власти Ленинградской области намерены разрешить продажу бензина в металлические канистры объемом до 10 литров, сообщил 7 июля 47news со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ленобласти Никиту Донцова. Соответствующее предложение направлено всем автозаправочным станциям Ленобласти от имени главы региона Александра Дрозденко. Когда решение может вступить в силу и на каких именно АЗС появится такая возможность, пока неизвестно. Донцов уточнил, что переговоры с участниками рынка продолжаются, при этом отказов от автозаправочных сетей пока не поступало.

"Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу — не более 10 литров. В другие тары наливать нельзя — это общее правило", — приводит издание слова Донцова.

Пресс-секретарь губернатора Ленобласти добавил, что ситуация с обеспечением топливом постепенно стабилизируется. По состоянию на 6 июля, в штатном режиме работают 310 из 359 АЗС. По оценке правительства, стоимость топлива на большинстве заправках остается в пределах обычных колебаний.

Несколько дней назад губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что проблема с поставками бензина и моторного топлива в регионе "близка к завершению". Для стабилизации ситуации в области хотят разместить контейнерные автоматические автозаправочные станции. Ранее дефицит топлива Дрозденко охарактеризовал как "некритичный". По его словам, перебои с объемом бензина в регионе происходят из-за сложностей в логистике.

Петербуржцы и жители Ленобласти начали обращать внимание на проблемы с доступностью топлива в середине июня. На ряде автозаправочных станций ввели ограничения на продажу бензина, а также режим предоплаты. В конце июня губернатор Александр Беглов заявлял, что ситуация с дефицитом топлива остается контролируемой. По его словам, власти ведут постоянный мониторинг запасов бензина на нефтебазах и автозаправочных станциях.

О проблемах с доступностью топлива сообщали жители других регионов СЗФО. Ограничения на продажу бензина вводили в Мурманской области и Республике Коми. Глава Вологодской области Георгий Филимонов также просил жителей региона "отнестись с пониманием" к ситуации с бензином. Накануне он сообщил в соцсетях, что на собственном опыте столкнулся с дефицитом топлива в Вологодчине. По словам Филимонова, ему пришлось оставить свой транспорт и пересесть в автомобиль ГАИ, поскольку у него закончился бензин.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру