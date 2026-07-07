На могиле экс-главы Минтранса Старовойта открыли памятник в годовщину его смерти

На Смоленском кладбище в Петербурге 7 июля открыли памятник на могиле бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщила "Фонтанка". В церемонии приняли участие мать погибшего Лариса Старовойт и родственники экс-чиновника. У могилы оставили корзину цветов от бывших коллег Старовойта из министерства. Цветы также возложили президент АвтоВАЗа Максим Соколов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин.

Памятник выполнен в виде двух высоких гранитных плит, напоминающих приоткрытую дверь. На одной из плит рядом с памятником высечено стихотворение из двадцати строк. Оно заканчивается так: "Для России ты сделал немало, много строил, работал, искал. "Честь имею", — сказал, улыбнулся и над питерским небом пропал".

Бывшего чиновника нашли мертвым в парке в Одинцово 7 июля 2025 года. Ему было 53 года. За несколько часов до этого президент Владимир Путин уволил его с должности министра транспорта. Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге. Проститься с ним 11 июля 2025 года пришли, в частности, глава города Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Алтая Андрей Турчак, члены правительства Петербурга, родные и близкие.

Старовойт начал работать в администрации Петербурга в 2005 году. Спустя пять лет перешел на работу в аппарат правительства России. В 2012 году он возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), а в 2018 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. После победы на выборах в 2019 году Старовойт возглавил регион.

Екатерина Гусева, Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру