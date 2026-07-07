Повышать тарифы на парковку в 2026 году не будут

Власти Петербурга не планируют повышать тарифы на парковку в течение 2026 года, заявила 7 июля зампред комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции в ТАСС. Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев отметил, что какого-либо крупного расширения зоны платной парковки пока ждать не стоит.

— До 1 января 2027 года — нет, — заявила Бахмутская, отвечая на вопрос ведущей о возможности повышения тарифов в ближайшей перспективе.

По словам Курдяева, сейчас нет и планов серьезного расширения зоны платной парковки. В настоящее время ею охвачены Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы Петербурга.

— Только в рамках дополнительных участков мы сейчас вводим и оптимизируемся. У нас ведется постоянная работа в части каких-то корректировок зоны платной парковки. В основном это касается создания новых мест для маломобильных категорий граждан, — заявил Курдяев.

Глава Центра управления парковками прибавил к этому, что места для инвалидов организуют по заявкам общественных организаций и самих граждан. Зачастую это происходит без каких-либо обсуждений, поскольку действует требование о выделении 10% парковочных мест на платных стоянках под места для инвалидов, отметил он.

Также в рамках пресс-конференции Курдяев поделился данными о поступлениях в бюджет от платной парковки. По его словам, в 2025 году автомобилисты принесли городской казне 6,1 млрд рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру