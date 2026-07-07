Платная парковка принесла Петербургу 6,1 млрд рублей в 2025 году

Поступления от платной парковки в бюджет Петербурга составили в 2025 году 6,1 млрд рублей, рассказал 7 июля директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев на пресс-конференции в ТАСС. За шесть месяцев 2026 года платные парковки принесли казне еще 3,7 млрд рублей.

Основную часть денег в бюджет принесли поступления от почасовой оплаты парковок. В 2025 году автомобилисты суммарно заплатили 5,5 млрд рублей за это. Еще 417 млн рублей набралось от платы за месячные и годовые абонементы, а 177 млн рублей — от парковочных разрешений.

— Если же брать весь период существования платных парковок, который у нас идет с 2015 года (мы понимаем, что там был тестовый период и активное развитие по платным парковкам началось в 2021 году), то цифра составляет 19,7 млрд рублей, которые получил городской бюджет от функционирования платной парковки, — резюмировал Курдяев.

Также глава Центра управления парковками напомнил о введении дифференцированных тарифов за стоянку транспорта, произошедшем в середине октября 2025 года. Сейчас стоимость парковки колеблется от 100 до 360 рублей в час в зависимости от парковочной зоны. Раньше же внутри зоны платной парковки стоимость была неизменной и составляла 100 рублей за час.

По мнению Курдяева, введение дифференцированных тарифов позволило обеспечить "более адекватное" распределение автомобилистов внутри зоны платной парковки. Водители всегда могут найти место для стоянки в разных ценовых категориях, считает он.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру