Беглов встретился с президентом Абхазии Гунбой

Губернатор Александр Беглов 7 июля встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщила пресс-служба Смольного. Стороны обсудили развитие экономического, образовательного и гуманитарного сотрудничества, а также сохранение общей исторической памяти.

"Заданную вами и президентом России повестку на максимально тесное сотрудничество мы продолжаем в региональных инициативах. Петербург находится в авангарде российско-абхазского диалога. Мы не только стратегические партнеры, но и добрые друзья", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

В рамках встречи губернатор Петербурга отметил рост экономического взаимодействия, подчеркнув, что по итогам 2025 года товарооборот между Северной столицей и Абхазией увеличился почти на 15%.

Участники переговоров также обсудили сотрудничество в сфере образования. Власти Петербурга намерены делиться с правительством республики опытом подготовки кадров, в том числе в рамках федеральной программы "Профессионалитет", продолжать обмены школьниками и студентами.

Глава города также поблагодарил президента Абхазии за внимание к общей истории двух стран. В свою очередь Гунба заявил, что для Абхазии история Ленинграда и Петербурга остается общей, а память о защитниках блокадного города подлежит сохранению. По итогам переговоров Беглов пригласил делегацию Абхазии принять участие в памятных мероприятиях Северной столицы, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее утром пресс-служба Смольного сообщила об официальном визите Беглова в Абхазию. В рамках поездки губернатор подписал с премьер-министром республики Владимиром Делбой соглашение о сотрудничестве между правительствами Петербурга и Абхазии. Документ предусматривает совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

Кроме того, делегация Петербурга посетила парк Славы в Сухуме, где возложила цветы к памятнику погибшим в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов. Беглов также планирует встретиться в Сухуме с жительницей блокадного Ленинграда Ноной Витальевной Мол-оглы и посетить Абхазский многоотраслевой колледж.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный