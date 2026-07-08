Беглов и Бельский поздравили горожан с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 8 июля поздравили петербуржцев с Днем семьи, любви и верности. Текст обращения главы города опубликовали на сайте Смольного. Беглов отметил, что семья - самое дорогое, что есть в жизни человека. В семьи рождается представление о добре и справедливости, подчеркнул губернатор.

"Желаю всем семьям Северной столицы мира, благополучия и душевного тепла. Пусть ваша любовь становится только крепче с каждым годом, а семейные узы служат надежной опорой в любых жизненных обстоятельствах", - сказал губернатор.

Бельский, в свою очередь, поделился в соцсетях, что восхищается своей женой Викторией. Пара воспитывает пятерых детей. Семью спикер парламента назвал своей главной опорой в жизни. Он пожелал петербуржцам беречь родных и радоваться простым моментам.

"Бесконечно восхищаюсь женой. Она создает дома уют, к которому всегда хочется возвращаться, заботится о детях и умеет окружить всех вниманием. Очень горжусь нашими дочками и сыновьями. Конечно, хочу, чтобы они тоже построили крепкие, гармоничные отношения", - написал в соцсетях Бельский.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Они считаются покровителями семьи и брака в православии. Официальный статус праздник получил в 2022 году. В этот день в стране проходят праздничные концерты, фестивали и ярмарки. Парам, прожившим в браке 25 и более лет, ежегодно вручают медаль "За любовь и верность". В православных храмах 8 июля проводятся торжественные богослужения.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный